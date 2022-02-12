Нежности Лукашенко и его пса попали на видео

Президент Белоруссии Александр Лукашенко взял своего шпица Умку на хоккейный матч со сборной Гродненской области, состоявшийся в рамках XV Республиканских соревнований среди любителей. Соответствующие кадры были опубликованы в Telegram-канале «Пул Первого», близком к пресс-службе главы государства.

В частности, на видео попало, как белорусский лидер, одетый в хоккейную форму, берет пса на руки и с нежностью его целует. Затем хозяин с Умкой подходят к сидящим на трибунам детям — Лукашенко дарит им игрушки и свою кепку.

Отмечается, что матч на призы Президентского спортивного клуба прошел на минской «Олимпик-Арене» и завершился со счетом 8:3 в пользу команды президента.

17 января сообщалось, что Лукашенко поддержал журналистов, против которых западные страны ввели санкции, и подарил им эксклюзивный мерч с Умкой — белые свитшоты, на которые нанесено изображение собаки сзади и фраза «Подавитесь вы этими санкциями».

Белый шпиц Умка уже не раз появлялся на публике — к примеру, в сентябре 2021 года хозяин взял его в рабочую поездку в Душанбе. В сети появились фотографии, как пес улегся на столе в резиденции президента Таджикистана Эмомали Рахмона.