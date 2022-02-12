В Боливии назвали мюнхенскую речь Путина уроком для Латинской Америки

Представитель Боливии в ООН Диего Пари заявил, что призыв к многополярности, который сделал президент России Владимир Путин в своей речи на Мюнхенской конференции в 2007 году был уроком для Латинской Америки. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик назвал конференцию по безопасности, который состоялась в Мюнхене в 2007 году, одной из самых важных. «Это был момент, когда Путин сделал видимым то, что предстояло — многополярный мир, мир, где не должна устанавливаться точка зрения самой влиятельной страны, а должна иметь место коллективная точка зрения, которая интересна различным странам», — отметил он.

По его словам, попытка установить однополярный мир была предпринята два года назад, когда Боливия пережила госпереворот. «Боливийский народ отверг эти попытки, чтобы установить демократию и собственную политико-экономическую модель. То же самое имело место в Венесуэле, на Кубе», — заявил он.

В 2007 году выступление Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности, посвященное однополярности современного мира, произвело фурор. Российский лидер подверг острой критике внешнюю политику США и расширение НАТО на восток. Путин пообещал тогда, что Россия «асимметрично ответит» на развертывание американской системы ПРО в Польше и Чехии.

