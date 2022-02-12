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МИД назвал публикации СМИ об эвакуации российских дипломатов с Украины вбросами

Захарова назвала вбросами статьи СМИ Запада о проведении эвакуации дипломатов РФ с Украины

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Публикации западных СМИ, в которых сообщается о якобы проведенной в январе эвакуации российских дипломатов с Украины — не что иное, как вбросы, целью которых является создание прикрытия для начала эвакуации западных посольств с украинской территории. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводит пресс-служба ведомства.

Дипломат уточнила, что поводом для появления упомянутых статей послужило то, что во время православных рождественских каникул несколько детей российских дипломатов на Украине поехали навещать своих родственников. «Как мы теперь понимаем, целью этих "вбросов" было создание информационного прикрытия для начала эвакуации США, Великобританией, Австралией, Канадой и другими странами дипломатов и их семей из своих посольств на Украине», — добавила она, напомнив, что накануне о намерениях эвакуировать семьи дипломатов объявил Израиль.

Захарова указала, что МИД России принимает во внимание тот факт, что Вашингтон и Лондон в значительной степени оказывают влияние на Киев и на процессы, происходящие на территории Украины, и делает вывод, что эвакуация подданных США и Великобритании была проведена из-за планируемых на Украине силовых акций, о которых им что-то известно.

«В этой ситуации, опасаясь возможных провокаций киевского режима или третьих стран, мы действительно приняли решение о некоторой оптимизации штатов российских загранучреждений на Украине», — заявила дипломат, подчеркнув, что посольство и консульства продолжат выполнять свои основные обязанности.

Ранее Захарова прокомментировала высказывания помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о планах «вторжения» России на Украину. Дипломат отметила, что провокации, дезинформация и угрозы являются излюбленным методом Вашингтона для решения собственных проблем.

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Варвара Кошечкина
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