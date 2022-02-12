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Квартиры в Москве вновь подорожали

«МИЭЛЬ» сообщил об увеличении стоимости вторичного жилья в Москве на 2 процента за месяц

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

За январь 2022-го средневзвешенная цена квадратного метра вторичного жилья в Москве вновь увеличилась — на два процента. Объем предложения готовых квартир тем временем сократился на восемь процентов, до 34 тысяч объектов, следует из материалов агентства «МИЭЛЬ», имеющихся в распоряжении «Ленты.ру».

Как выяснили риелторы, больше всего квартир покупателям предлагается в Центральном округе — 4650 лотов. Меньше всего их в Северо-Западном округе — около 2000 объектов. Минимальная средняя стоимость «квадрата» в первом месяце года зафиксирована (без учета Новой Москвы) в Юго-Восточном округе — 257,7 тысячи рублей, максимальная традиционно в ЦАО — 566,4 тысячи рублей.

Каждая вторая сделка с вторичным жильем в городе проходит с торгом, сообщают специалисты. Величина торга в среднем составляет два процента от стоимости объекта. Более значительное снижение цены (от шести процентов) встречается в одной из десяти сделок. «Цены в январе 2022-го оставались высокими во многом именно из-за истощения рынка. Наиболее доступные по цене объекты покупаются в первую очередь, остаются же дорогие или выставленные по неадекватной цене — отсюда рост средней цены», — поясняют эксперты.

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Ранее стало известно, что за 2021 год покупатели с бюджетами от одного миллиона долларов на квартиру в совокупности потратили около 207 миллиардов рублей на элитную недвижимость в Москве. Средний бюджет сделки с дорогими квартирами составил 145 миллионов рублей — на 17 процентов больше, чем в 2020-м.

Нина Ташевская
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