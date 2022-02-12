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Зеленский поблагодарил Канаду за финансовую помощь Украине

Зеленский поговорил с премьером Канады Трюдо и поблагодарил за финансовую помощь Украине
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский . Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Об этом украинский лидер написал в своем Twitter-аккаунте.

Политики обсудили дипломатические усилия по снятию напряженности на Украине. Зеленский поблагодарил Трюдо за финансовую помощь.

«Состоялся важный разговор с моим другом Джастином Трюдо о дипломатических усилиях наших союзников по деэскалации. Приветствую решение Канады предоставить значительный финансовый пакет для укрепления Украины», - написал президент. По его словам, это «мощный сигнал о том, что Украина и Канада вместе».

Также в своем Telegram-канале Зеленский выразил благодарность Канаде «за приверженность дипломатическому давлению на Российскую Федерацию» и расширению миссии UNIFIER.

Ранее Зеленский сообщил, что обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном работу трехсторонней контактной группы по Донбассу и вопросы безопасности в регионе в ходе встречи в Киеве.

Марина Совина
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