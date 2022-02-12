Зеленский обсудил с Макроном ситуацию на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном «нормандский формат» и работу трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу. Об этом глава государства сообщил в Twitter.

«Продолжили диалог с Эммануэлем Макроном. Поблагодарил его за визит в Украину. Говорили о ситуации безопасности и путях активизации мирного процесса в пределах #N4 ("нормандской четверки", — прим. «Ленты. ру»), ТКГ). Обменялись мнениями по поводу последних международных переговоров. Ценю личную вовлеченность Эммануэля Макрона в процесс деэскалации», — написал Зеленский.

Встреча Зеленского и Макрона состоялась 8 февраля в Мариинском дворце в Киеве. По результатам встречи французский лидер сообщил, что глава Украины выразил готовность выполнять Минские соглашения.

7 февраля в Москве состоялись переговоры президента России Владимира Путина и Макрона, которые длились пять часов. По итогам встречи французский президент заявил, что достиг своей главной цели — взял с российского коллеги обещание не провоцировать дальнейшую эскалацию кризиса на Украине.