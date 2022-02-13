Олимпийский чемпион прокомментировал историческую победу в эстафете на Играх
Чемпион ОИ Легков заявил, что россияне стали лучшими в мире после победы на Играх
Бывший лыжник сборной России Александр Легков прокомментировал победное выступление отечественной команды в эстафете на Олимпиаде в Пекине. Его слова приводит «Чемпионат.com».
Легков признался, что испытывает шикарные эмоции после победы российских лыжников в эстафете на Играх в Пекине. По мнению олимпийского чемпиона, золото доказывает, что отечественные лыжники стали лучшими в мире.
Сборная России по лыжным гонкам добилась исторической победы. Отечественные лыжники не выигрывали эстафету на Олимпиаде с 1980 года. Тогда успех отечественной команде принесли Василий Рочев, Николай Бажуков, Евгений Беляев, Николай Зимятов, выступавшие за сборную СССР на Играх в Лейк-Плэсид.
Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля.