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Олимпийский чемпион прокомментировал историческую победу в эстафете на Играх

Чемпион ОИ Легков заявил, что россияне стали лучшими в мире после победы на Играх

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Бывший лыжник сборной России Александр Легков прокомментировал победное выступление отечественной команды в эстафете на Олимпиаде в Пекине. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Легков признался, что испытывает шикарные эмоции после победы российских лыжников в эстафете на Играх в Пекине. По мнению олимпийского чемпиона, золото доказывает, что отечественные лыжники стали лучшими в мире.

Сборная России по лыжным гонкам добилась исторической победы. Отечественные лыжники не выигрывали эстафету на Олимпиаде с 1980 года. Тогда успех отечественной команде принесли Василий Рочев, Николай Бажуков, Евгений Беляев, Николай Зимятов, выступавшие за сборную СССР на Играх в Лейк-Плэсид.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля.

Николай Костюков
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