Съевший двух собак агрессивный крокодил без одной ноги попался охотникам

Съевший нескольких домашних собак агрессивный четырехметровый трехногий крокодил пойман в австралийском штате Квинсленд. Об этом говорится в посте на странице департамента охраны окружающей среды штата в Facebook.

В департаменте сообщили, что охотники выехали на место после сообщений о крокодиле, который вел себя агрессивно по отношению к местным жителям. Огромная рептилия попалась после того, как съела по меньшей мере двух домашних собак.

У крокодила, который прослыл монстром, отсутствовала одна нога и кончик хвоста. «Этот боец, очевидно, поучаствовал в нескольких битвах. У него множество травм. Специалисты предполагают, что крокодил получил их в территориальных спорах с другими самцами», — сообщили в департаменте. Крокодила переселят на крокодиловую ферму или в зоопарк, владельцы которого согласятся использовать животное для образовательных целей.

Популяция крокодилов в Квинсленде восстановилась за последние несколько десятилетий после того, как они были практически истреблены. Законы об охране природы были приняты в 1970-х годах и подразумевали запрет на бесконтрольную охоту на крокодилов. Численность рептилий в штате восстановилась до 20-30 тысяч взрослых особей. Закон особо охраняет крокодилов, чья длина достигает четырех метров.

С 1985 года в штате зафиксировано 19 нападений крокодилов на людей. Семь из них — со смертельным исходом. Во многих случаях крокодилы нападали на людей, которые нарушили технику безопасности или выпили слишком много и сами проявили внимание к рептилиям.

Ранее сообщалось, что разъяренные жители деревни вблизи города Мирпур-Хас в пакистанской провинции Синд убили молодого болотного крокодила, который съел козла. Они отнесли рептилию в соседнюю деревню, чтобы получить вознаграждение.