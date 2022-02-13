В США обсудили подготовку к отражению кибератак России против Украины

Представители Белого дома, американской разведки, Министерства внутренней безопасности (МВБ) США и других ведомств обсудили подготовку к отражению кибератак, которые якобы могут быть осуществлены Россией против Соединенных Штатов и Украины. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в американской администрации.

По данным собеседников, встреча в формате видеоконференции состоялась в пятницу, 11 февраля.

Представители администрации и ведомств обсуждали вопрос, какие меры американское руководство может принять в случае «потенциально возможных атак со стороны киберпреступников или связанных с государством» хакеров.

Также обсуждалось возможное увеличение числа атак с применением вирусов-вымогателей на американские компании, которые якобы могут предпринять «русскоязычные хакеры». Кроме того, на встрече затронули вопрос оказания поддержки Украине в сфере кибербезопасности. По данным источников, на Украине наблюдается «конкретная, достоверная угроза» атак на объекты инфраструктуры, при этом в США такой угрозы на данный момент нет.

Ранее в феврале сообщалось, что Комитет сената США по иностранным делам рассматривает возможность введения санкций в отношении России за якобы совершенные Москвой кибератаки против Украины.

В ночь на 14 января произошла кибератака на правительственные сайты Украины. Был потерян доступ к сайтам кабмина, министерств иностранных дел, образования, спорта, энергетики, аграрной политики, а также госслужбы по чрезвычайным ситуациям. В Службе безопасности Украины (СБУ) назвали произошедшее самой крупной хакерской атакой за четыре года.