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В США рассмотрят санкции против России из-за кибератак на Украину

Politico заявило, что в США рассматривают санкции против России из-за кибератак на Украину

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Комитет сената США по иностранным делам рассматривает возможность введения санкций в отношении России за якобы совершенные Москвой кибератаки против Украины. Об этом пишет издание Politico.

Как заявил член Международного комитета сената США Крис Мерфи, препятствующие «вторжению» России санкции могут быть связаны с кибератаками.

«Если бы санкции, предшествующие вторжению, были введены, они были бы связаны с российскими кибератаками внутри Украины», — сказал он.

По данным издания, некоторые сенаторы настаивают на включении санкций за якобы кибератаки в более широкий законопроект. Он предусматривает меры против РФ на случай «вторжения» на Украину.

Ранее Bloomberg сообщало, что Конгресс США не успел рассмотреть законопроект о санкциях против России в случае эскалации напряженности вокруг Украины. 9 февраля палата представителей США ушла на каникулы, так и не проголосовав по законопроекту. Теперь она возобновит работу 28 февраля.

В начале декабря глава международного комитета сената США демократ Роберт Менендес заявил о разработке «матери всех санкций» против России при вторжении на Украину. Отмечается, что пакет мер будет иметь «разрушительные последствия» для российского народа.

Марина Совина
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