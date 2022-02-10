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В Конгрессе США не успели проголосовать по санкциям против России

Bloomberg сообщил, что Конгресс США не успел договориться по санкциям против России

Фото: Tom Brenner / Reuters

Конгресс США не успел рассмотреть законопроект о санкциях против России в случае эскалации напряженности вокруг Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В среду, 9 февраля, палата представителей США ушла на каникулы, так и не проголосовав по законопроекту. Теперь она возобновит работу 28 февраля.

По данным агентства, республиканцы и демократы не могут договориться, насколько эффективными будут меры против РФ. Лидер республиканского меньшинства в сенате США Митч Макконнелл заявил, что санкции не удержат Россию от реализации приписываемых ей «агрессивных планов» в отношении Украины. При этом демократы отказываются действовать превентивно.

В начале декабря глава международного комитета сената США демократ Роберт Менендес заявил о разработке «матери всех санкций» против России при вторжении на Украину. Отмечается, что пакет мер будет иметь «разрушительные последствия» для российского народа. Парламентарий на слушаниях на тему политики в отношении России отметил, что в случае эскалации на Украине будут приведены в действие санкции, подобных которым никогда не видели прежде.

Марина Совина
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