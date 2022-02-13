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Диетолог рассказала о связи недосыпа и ожирения

Диетолог Соломатина сообщила, что регулярная нехватка сна приводит к ожирению

Фото: Pixabay

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала о связи недосыпа и ожирения.

По словам специалиста, у человека из-за регулярной нехватки сна сбиваются биоритмы, в результате чего возникает постоянное чувство голода. Это может привести к ожирению.

«Сон должен быть достаточным, иногда лишний час сна может ввергнуть организм в прямо противоположную ситуацию, — сказала она. Диетолог отметила, что среднестатистическое время для сна у взрослого человека колеблется между семью и восемью часами.

Соломатина добавила, что при несоблюдении режима в организме вырабатывается больше кортизола, который провоцирует постоянное чувство голода.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина сообщила, что к сочетанию мяса с другими продуктами нужно относиться внимательно, так как оно долго переваривается. Она отметила, что можно нанести вред организму, если есть мясо с углеводами: макаронами, картофелем, крупами и хлебом.

Марина Совина
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