Диетолог рассказал о вреде популярного сочетания продуктов

Мясо долго переваривается, поэтому к его сочетанию с другими продуктами нужно относиться более внимательно, рассказала «Ленте.ру» врач-диетолог Елена Соломатина. Она отметила, что можно нанести вред, если есть его с углеводами: макаронами, картофелем, крупами и хлебом.

По словам врача, это может привести к интоксикации, а вследствие к метеоризму и другим неприятным последствиям. Она пояснила, что в отличие от мяса, углеводам не нужно долго перевариваться, но, если они попадают в желудок вместе с ним, они начинают бродить.

Мясо будет лежать долго в желудке, пока оно не обработается хорошо соляной кислотой. Вот мы съели кусок мяса, забросили макарон, а сверху еще чего-нибудь сладкое кусок торта или кекса. Макароны не могут дальше пройти, чтобы перевариться, кексик сверху лежит — начинаются процессы брожения, интоксикации, погибает ряд нашей полезной флоры, а, значит, снижается деятельность нашей иммунной системы со всеми вытекающими. Любая интоксикация приводит к тошноте, снижению многих функций нашего организма, а тут мы сами устраиваем интоксикацию своему организму Елена Соломатина врач-диетолог

Чтобы избежать нежелательных последствий, врач посоветовала кушать мясо с овощами, а не углеводами. Рыбу, по ее словам, можно есть с пюре, а суп с хлебом — эти сочетания перевариваются быстрее. Кашу или творог лучше употреблять с ягодами, омлет так же, как и мясо — с овощами. Картофель лучше есть с овощами, особенно в холодном виде, например, салате. В таком случае он не будет откладываться в жир, поделилась диетолог.

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