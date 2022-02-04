Диетолог назвал способ расчета оптимального числа калорий

Рацион человека должен соответствовать потребности в калориях, рассказала «Ленте.ру» врач-диетолог Елена Соломатина. Она также поделилась простым способом вычисления необходимого ежедневно количества калорий.

Формула

По ее словам, чтобы понять, сколько калорий нужно организму в сутки, можно воспользоваться самой простой формулой. Для этого сначала вычисляется идеальный вес: из роста необходимо вычесть 100, и затем отнять 10 процентов от полученного числа. Получив идеальный вес мужчины, мы умножаем его на 24. Если перед нами совершенные параметры женщины, их следует умножить на 24, а затем на 0,9.

Стоит помнить, что это минимальное количество калорий, которое необходимо нашему организму в сутки для одного лишь дыхания и работы кровеносной системы — если бы мы только лежали и ничего больше не делали. «Ниже него спускаться нельзя, дальше мы прибавляем в среднем 500 калорий, зависит от того, насколько активный образ жизни ведет человек, получается примерно две тысячи, у мужчин немного больше», — подчеркнула Соломатина.

Как составлять рацион

Чтобы рассчитывать свой рацион, исходя из необходимого количества калорий, перед нами должно быть две таблицы: калорийности продуктов и гликемического индекса продуктов, поделилась диетолог. При просмотре первой таблицы не стоит убирать из меню высококалорийные продукты, которые нужны организму, например, следует оставить оливковое или льняное масло, орехи — их лучше кушать по 50 граммов в день. А вот что-то ненужное и, быть может, даже менее калорийное, например, леденец, лучше убрать из рациона.

«Когда мы смотрим на таблицу гликемических индексов, все, что на уровне 50 — это среднее. Чем ниже, тем лучше. Крупы выше, но мы их оставляем. Все, что идет выше 70 и ближе к 80, убираем. Та же печеная картошка, она полезная, там много калия, но она будет ближе к 90, а отварная к 60, поэтому лучше выбираем отварную», — объяснила диетолог.

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