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Диетологи перечислили опасные для фигуры продукты на завтрак

Eat This, Not That: диетологи посоветовали завтракать богатой клетчаткой и белком едой

Фото: Priscilla Du Preez / Reuters

Диетологи перечислили продукты для завтрака, которые не содержат необходимых питательных элементов и опасны для фигуры. Их слова приводит Eat This, Not That!

Специалисты объяснили, что завтрак — один из самых важных приемов пищи, особенно если человек пытается сбросить лишний вес. Они добавили, что правильный завтрак должен быть богат белком и клетчаткой, но при этом содержать небольшое количество сахара.

Диетолог Кристин Милмайн назвала пончики и выпечку плохим выбором, поскольку в такой еде содержится много сахара, вредных жиров и очень мало клетчатки. Ощущение сытости после сладкой выпечки быстро проходит, и как следствие это может стать причиной переедания. В качестве альтернативы для ароматизированного сладкого йогурта диетолог Джинан Банна посоветовала завтракать греческим йогуртом и добавлять в него свежие ягоды и фрукты самостоятельно.

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В список нежелательных продуктов для завтрака диетолог Ханна Бирн добавила тост с маслом и кексы. Она объяснила, что главная проблема заключается в тостовом хлебе. Если очень хочется съесть бутерброд с маслом, лучше выбрать более полезный сорт хлеба. В кексах же содержится много муки и калорий, но совсем мало белка, поэтому наесться ими на продолжительное время не получится.

Диетолог Жанетт Кимсзал заключила, что сладкие хлопья тоже лучше исключить из рациона — в них очень мало питательных элементов и много сахара.

Ранее сообщалось, что американский диетолог Эрин Палински-Уэйд описала дыхательное упражнение, которое помогает избавиться от жира на животе. По словам эксперта, нередко жир откладывается в этой области тела по вине гормонов стресса.

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