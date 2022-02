Диетолог посоветовала бороться с жиром на животе дыхательным упражнением

Американский диетолог Эрин Палински-Уэйд описала дыхательное упражнение, которое помогает избавиться от жира на животе. Об этом сообщает издание Eat This, Not That!

По словам эксперта, нередко жир откладывается в этой области тела по вине гормонов стресса. Чтобы этого избежать, необходимо успокоиться. Для этого Палински-Уэйд рекомендует практиковать так называемое дыхание животом: делать глубокие вдохи через нос таким образом, чтобы вздымался живот, задерживать дыхание на несколько секунд, а затем выдыхать через сложенные трубочкой губы.

Стресс — не единственная причина, которая приводит к отложению жира в животе. Чтобы бороться с избыточным весом, Палински-Уэйд, среди прочего, посоветовала следить за составом пищи, есть больше белка, сократить потребление углеводов и сахара и совершать ежедневные прогулки.

Ранее сообщалось, что руководитель направления диетологии Европейского медицинского центра, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ксения Селезнева предупредила о смертельной опасности лишнего жира на животе. По ее словам, хотя небольшое количество жира безвредно и есть у каждого человека, ожирение грозит серьезными проблемами со здоровьем.