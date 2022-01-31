Диетолог предупредила о смертельной опасности жира на животе

Руководитель направления диетологии Европейского медицинского центра, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ксения Селезнева предупредила о смертельной опасности лишнего жира на животе. Об этом сообщает «Москва 24».

Селезнева рассказала, что, хотя небольшое количество жира безвредно и есть у каждого человека, ожирение грозит серьезными проблемами со здоровьем. По словам эксперта, избыток жировой массы ведет к ожирению отдельных органов, в том числе сердца, печени и поджелудочной железы.

При ожирении сердца люди страдают от хронического повышения артериального давления, утверждает диетолог. В результате у них повышается риск инфарктов и инсультов.

Вследствие ожирения у кого-то чуть позже, у кого-то чуть раньше развивается сахарный диабет второго типа, артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, бесплодие, проблемы с суставами, гормонами, метаболический синдром Ксения Селезнева диетолог

Ранее эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала, что висцеральное ожирение может быть первым признаком метаболического синдрома, который может привести к инвалидности. Это заболевание характеризуется такими симптомами, как нарушение углеводного обмена с повышенным уровнем глюкозы, инсулинорезистентность, нарушение жирового обмена с повышенным холестерином, артериальное давление выше 130 на 80, повышенный уровень мочевой кислоты, нарушение свертывания крови.