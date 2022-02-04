Диетолог назвал повышающие настроение продукты

Ухудшение состояния и хандра могут наступить из-за недостатка гормонов удовольствия, таких как серотонин, дофамин и эндорфин, рассказала «Ленте.ру» врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, получить их можно не только благодаря влюбленности, шоппингу, прогулкам или спорту, но и за счет продуктов.

Во-первых, организму может не хватать витамина D, который действует подобно антидепрессанту, поделилась Соломатина. А его дефицит встречается практически у всех. В таком случае лучше разнообразить свой рацион жирной рыбой или печенью трески.

«Еще нам нужны продукты, которые содержат магний: семечки, орешки, зеленые листовые овощи. Нам нужны продукты группы B: это те же цельнозерновые, раз в недельку можно побаловать себя печенкой. Если этих компонентов не будет, тоже может наступить хандра», - отметила диетолог. Среди продуктов, способных повысить настроение, Соломатина также выделила овсянку, томаты, грибы вешенки и индейку.

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