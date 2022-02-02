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Россиянам назвали нежелательный рацион питания при ОРВИ

Диетолог Стародубова: при ОРВИ необходимо отказаться от крепкого чая и острых приправ

Фото: Unsplash

Заболевшим ОРВИ людям рекомендуется не употреблять копчености, крепкий чай и острые приправы. Такие продукты назвала нежелательными в рационе при болезни главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова, сообщает агентство «Москва».

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«При ОРВИ для успешного выздоровления не следует перегружать пищеварительную систему тяжелой, трудноперевариваемой пищей. Рацион питания предусматривает исключение, жирных, жареных продуктов и блюд, солений, маринадов, копченостей», — сказала Стародубова.

Диетолог объяснила, что от кофе и чая нужно отказаться, так как они оказывают возбуждающее действие на центральную нервную систему. Для нормализации микрофлоры кишечника специалист посоветовала россиянам употреблять кисломолочные продукты, в качестве питья рекомендовала использовать теплую воду, морс и отвары ягод и шиповника.

«Обратите внимание на продукты, богатые природными антиоксидантами, витаминами С и А. Это клюква, брусника, смородина, шиповник, цитрусовые, болгарский перец, морковь, тыква, лук, чеснок, свежая зелень», — сказала врач.

По ее словам, при ОРВИ организму важно получать достаточное количество белка — его можно получить из нежирных сортов мяса, птицы и рыбы.

Ранее врач Марина Журавлева рассказала о способах облегчить симптомы омикрон-штамма. По ее словам, можно применять симптоматическое лечение. Также важно соблюдать домашний режим и обращать пристальное внимание на свое состоение, подчеркнула она.

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Анастасия Шейкина
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