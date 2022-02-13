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Глава ДНР отказался верить в возможность исполнения Киевом Минских соглашений

Глава ДНР Пушилин не верит, что Украина когда-либо начнет исполнять Минские соглашения

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин отказался верить в то, что Киев когда-либо начнет исполнять Минские соглашения. Об этом он заявил в интервью RT.

По его словам, в регионе уже не питают никаких иллюзий перед встречами с Контактной группой и в «нормандском формате». «Мы не видим никаких предпосылок, никаких правильных посылов со стороны стран-гарантов, со стороны США. То есть, наоборот, США сейчас пытаются на таком уровне даже подыграть Украине», — заявил глава ДНР.

При этом Пушилин подчеркнул, что в целом Донбасс готов к возможному наступлению украинской армии.

Ранее глава ДНР раскрыл число украинских военных у линии соприкосновения в Донбассе. По его словам, Донецк фиксирует порядка 150 тысяч военнослужащих личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Варвара Кошечкина
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