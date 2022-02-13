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В ДНР раскрыли число украинских военных у линии соприкосновения

Глава ДНР Пушилин заявил, что разведка фиксирует порядка 150 тысяч личного состава ВСУ
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин раскрыл число украинских военных у линии соприкосновения в Донбассе. Он заявил об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

По его словам, Донецк фиксирует порядка 150 тысяч военнослужащих личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Идет в плане обострения в ежедневном формате (ситуация). Мы не видим, чтобы снижались поставки по вооружению... Что касается численности личного состава, то он увеличился с последнего нашего общения, то есть сейчас наша разведка фиксирует порядка 150 уже тысяч личного состава (ВСУ)», — сказал он

Также Пушилин добавил, что республика сделает все для дипломатического решения конфликта в Донбассе. При этом действия Украины говорят о ее готовности к военному разрешению конфликта, заверил глава ДНР.

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Ранее Пушилин предположил, что взрыв в километре от линии соприкосновения в Донбассе мог быть провокацией, которую снимали журналисты. По словам главы ДНР, взрыв прогремел вблизи населенного пункта Опытное.

11 февраля замначальника управления Народной милиции (НМ) самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил о переброске в Донбасс украинского дивизиона зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300.

Марина Совина
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