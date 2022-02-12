Глава ДНР назвал провокацией взрыв на линии соприкосновения в Донбассе

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин предположил, что взрыв в километре от линии соприкосновения в Донбассе мог быть провокацией, которую снимали журналисты. Такое мнение он выразил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Взрыв был, и он был слышен в некоторых районах Донецка. Мы не исключаем, что это, возможно, какая-то провокация, которая снималась журналистами», — сообщил Пушилин.

По словам главы ДНР, взрыв прогремел вблизи населенного пункта Опытное, примерно в 1-1,5 километра от линии соприкосновения на территории, подконтрольной Киеву. Что взорвалось, непонятно — ополченцы не смогли это выяснить из-за тумана.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный опроверг информацию о взрыве, заявив, что украинские военные придерживаются режима прекращения огня и не вели обстрелов в направлении Донецка.

Сообщения о взрыве в Донецке стали поступать в субботу, 12 февраля. По данным Telegram-канала «Военный обозреватель», взрывная волна ощущалась по всему городу.