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В Донецке прогремел мощный взрыв

В столице ДНР прогремел взрыв, взрывная волна ощущалась по всему городу

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

В столице самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) прогремел мощный взрыв. Об инциденте в субботу, 12 февраля, сообщает «Донбасс Сегодня».

Издание приводит слова журналиста Патрика Ланкастера. «Только что из центра Донецка я услышал сильный взрыв. Не слишком близко, но отчетливо слышно в центре», — рассказал он.

По данным Telegram-канала Военный обозреватель, взрывная волна ощущалась по всему городу. Причина инцидента пока не раскрывается.

Тем временем Telegram-канал WarGonzo указывает, что взрыв мог произойти на территории, подконтрольной украинской стороне. Согласно мнению журналистов, до Донецка могла докатиться взрывная волна.

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Варвара Кошечкина
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