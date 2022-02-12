В Донецке прогремел мощный взрыв

В столице самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) прогремел мощный взрыв. Об инциденте в субботу, 12 февраля, сообщает «Донбасс Сегодня».

Издание приводит слова журналиста Патрика Ланкастера. «Только что из центра Донецка я услышал сильный взрыв. Не слишком близко, но отчетливо слышно в центре», — рассказал он.

По данным Telegram-канала Военный обозреватель, взрывная волна ощущалась по всему городу. Причина инцидента пока не раскрывается.

Тем временем Telegram-канал WarGonzo указывает, что взрыв мог произойти на территории, подконтрольной украинской стороне. Согласно мнению журналистов, до Донецка могла докатиться взрывная волна.