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Лавров созвонился с Блинкеном

Глава МИД России Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Блинкеном

Фото: Russian Foreign Ministry / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в субботу, 12 февраля, созвонился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Детали беседы, состоявшейся по инициативе американской стороны, раскрыла пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Представители двух стран обсудили широкий спектр вопросов, касающихся двусторонних отношений и ключевых событий в мировой повестке. В частности, в ходе телефонного разговора были затронуты ситуация на Украине и последние заявления западных стран о якобы готовящейся агрессии со стороны Москвы.

Комментируя эту ситуацию, глава МИД России уличил Вашингтон и его союзников в проведении пропагандистской кампании о российской агрессии, преследующей провокационные цели, — по его словам, она дает властям в Киеве повод саботировать Минские соглашения и искать силовое решение проблемы Донбасса.

Лавров также затронул в беседе с Блинкеном реакцию Запада на переданные Москвой проекты российско-американского договора и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Он указал на игнорирование ключевых для России положений упомянутых документов — в частности, речь идет о нерасширении Североатлантического альянса и неразмещении ударных систем вооружений вблизи российских рубежей.

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Варвара Кошечкина
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