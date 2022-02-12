Главком ВСУ отреагировал на сообщения о взрыве в Донецке

Украинские военные придерживаются режима прекращения огня и не вели обстрелов в направлении Донецка. Так отреагировал на сообщения о взрыве главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в своем Facebook, его цитирует РИА Новости.

«Вооруженные силы Украины соблюдают режим прекращения огня, не планировали и не осуществляли никаких обстрелов, в том числе в направлении Донецка», — написал Залужный.

Данные о мощном взрыве прокомментировал глава ДНР Денис Пушилин. Он заявил, что пока в Донецке все под контролем, опровергнув данные о взрыве.

Сообщения о взрыве в Донецке стали поступать в субботу, 12 февраля. По данным Telegram-канала «Военный обозреватель», взрывная волна ощущалась по всему городу.

