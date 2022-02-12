Глава ДНР прокомментировал данные о мощном взрыве в Донецке

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что пока в Донецке все под контролем, опровергнув данные о мощном взрыве. Об этом написала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

«Небольшая движуха на линии соприкосновения. Взрыв на их территории. Но это еще не оно», — прокомментировал Пушилин данные о мощном взрыве.

По данным Telegram-канала Военный обозреватель, взрывная волна ощущалась по всему городу. Тем временем Telegram-канал WarGonzo указывает, что взрыв мог произойти на территории, подконтрольной украинской стороне. По мнению журналистов, до Донецка могла докатиться взрывная волна.

Ранее датой вторжения России на Украину президент США Джо Байден назвал 16 февраля. Вашингтон предупредил союзников, что непосредственному наступлению якобы будут предшествовать «шквал ракетных ударов и кибератаки».