В Оренбурге стая бездомных собак напала на ребенка

В Оренбурге стая бездомных собак напала на 13-летнюю девочку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет (СК) России.

Отмечается, что бродячие собаки нанесли ребенку множественные телесные повреждения. В связи с происшествием СК возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц управления жилищно-коммунального хозяйства городской администрации.

Следователи сочли, что местная администрация не организовала должным образом работу по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных животных, несмотря на неблагоприятную обстановку на территории города. Прокуратура региона также организовала проверку по факту инцидента.

11 февраля сообщалось, что во Всеволожском районе Ленинградской области стая бездомных собак напала на мужчину. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи зафиксировали у пострадавшего травмы и множественные укусы. На данный момент он идет на поправку.