В российском регионе стая собак напала на мужчину

Во Всеволожском районе Ленинградской области на мужчину напала стая бездомных собак. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД в пятницу, 11 февраля, пишет ТАСС.

Нападение произошло 10 февраля в деревне Маслово. Уточняется, что 59-летнего жителя российского региона доставили во Всеволожскую клиническую межрайонную больницу, где врачи зафиксировали травмы и множественные укусы.

По факту случившегося проводится проверка.

«Хозяин, как предполагается, одной из напавших собак вызван в пятницу в отдел полиции», — сообщили в МВД.

В комитете по здравоохранению Ленинградской области уточнили, что в настоящий момент пострадавший идет на поправку, медики оценивают его состояние как средней степени тяжести.

Ранее стало известно, что жительницу города Переславль-Залесский Ярославской области насмерть загрызла стая бродячих собак. Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело.