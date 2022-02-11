Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В российском регионе стая собак напала на мужчину

Стая собак напала на 59-летнего мужчину в Ленинградской области

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Во Всеволожском районе Ленинградской области на мужчину напала стая бездомных собак. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД в пятницу, 11 февраля, пишет ТАСС.

Нападение произошло 10 февраля в деревне Маслово. Уточняется, что 59-летнего жителя российского региона доставили во Всеволожскую клиническую межрайонную больницу, где врачи зафиксировали травмы и множественные укусы.

По факту случившегося проводится проверка.

«Хозяин, как предполагается, одной из напавших собак вызван в пятницу в отдел полиции», — сообщили в МВД.

В комитете по здравоохранению Ленинградской области уточнили, что в настоящий момент пострадавший идет на поправку, медики оценивают его состояние как средней степени тяжести.

Ранее стало известно, что жительницу города Переславль-Залесский Ярославской области насмерть загрызла стая бродячих собак. Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Актриса Евгения Брик умерла в 40 лет
В ДНР заявили о переброске Украиной С-300 в Донбасс
На Украине рассказали о превращении «Нафтогаза» в банкрота
Путин предложил вручать деньги россиянам за еще один вид путешествий
НАТО разместит контингент в странах альянса на Черном море
Россиянам назвали способы не платить за аренду
В Финляндии оценили предложения России по гарантиям безопасности
В Подмосковье начали проверку из-за ударившего сверстника ножом школьника
Жители деревни отомстили крокодилу за убитого козла
В ранней Вселенной обнаружили галактическое кладбище
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.