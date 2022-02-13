Хорватия призвала своих граждан покинуть Украину

Министерство иностранных и европейских дел Хорватии вслед за рядом стран призвало своих граждан покинуть Украину в максимально быстрые сроки. Об этом сообщается в Twitter МИД республики.

«Мы советуем хорватским гражданам на Украине временно покинуть страну, если это возможно. Если сделать это возможности нет, мы рекомендуем проявлять осторожность и регулярно получать информацию о текущей ситуации, а также консультироваться с консульством Республики Хорватии на Украине», — говорится в сообщении.

По данным посла в Киеве, на Украине находится примерно 100 граждан Хорватии, постоянно поддерживающих связь с дипломатическим представительством.

Ранее стало известно, что за последние сутки число государств, которые рекомендовали своим гражданам покинуть Украину, резко выросло. С данным призывом ранее выступали 35 стран.