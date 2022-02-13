35 стран рекомендовали своим гражданам покинуть Украину

Число стран, рекомендовавших своим гражданам покинуть Украину, резко выросло за последние сутки. По последним данным, такие рекомендации выдали гражданам 35 государств. Такие данные приводит Telegram-канал «Пул №3».

Ранее сообщалось, что около 20 стран рекомендовали своим гражданам покинуть территорию Украины из-за опасений военного конфликта. В их число вошли Австралия, Великобритания, Латвия, Израиль, Канада, Греция, Новая Зеландия, Нидерланды, Норвегия, США, а также Финляндия, Черногория, Эстония, Южная Корея, Япония, Бельгия, Германия и Литва.

За минувшую ночь к списку присоединились Кувейт, Ирак, Италия, Испания, ОАЭ, Саудовская Аравия, Швеция, Словения, Иордания, Палестина, Марокко, Люксембург, Багамы, а также Северная Македония, Албания, Болгария, Бахрейн и Кипр.

В свою очередь, Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не будет закрывать свои диппредставительства на Украине.

11 февраля госсекретарь США заявил, что Россия может начать вторжение на Украину в любой момент, в том числе во время Олимпийских игр в Пекине. Накануне датой «вторжения» России на Украину президент США Джо Байден назвал 16 февраля.