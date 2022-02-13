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Президент Финляндии рассказал об изменившемся Путине

Президент Финляндии Ниинисте рассказал об изменениях в поведении президента Путина
Саули Ниинистё

Саули Ниинистё. Фото: .Vesa Moilanen / Lehtikuva / Reuters

Президент Финляндии Саули Ниинисте рассказал об изменениях в поведении президента России Владимира Путина. Он поделился нюансами, замеченными им, в интервью изданию Spiegel.

Финский лидер заявил, что приблизительно во второй половине прошлого года заметил, что российский президент стал намного решительнее и сосредоточеннее в вопросах международной политики.

По мнению Ниинисте, Путин почувствовал, что в евро-атлантических отношениях происходят какие-то сдвиги, поэтому он решил использовать текущее положение дел, чтобы добиться поставленных целей.

Финский президент также рассказал о предположении, что в ситуации с российскими требованиями Украина является наживкой для привлечения внимания Запада. Однако затем Ниинисте стал склоняться к выводу, что именно украинский вопрос является основным, и его решение путем Минских соглашений стало приоритетной задачей политики.

Ранее Ниинисте заявил, что Финляндии и Европейскому союзу (ЕС) необходимо помнить о важности функциональных контактов с Россией. Политик подчеркнул, что конструктивный диалог с Москвой не противоречит отстаиванию европейских интересов и принципов во внешней политике. «Отказ от контактов с Россией не укрепляет ЕС, а только заставляет его выглядеть более слабым и менее значимым», — заключил он.

Марина Совина
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