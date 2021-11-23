Президент Финляндии напомнил о важности контактов ЕС с Россией

Финляндии и Европейскому союзу (ЕС) необходимо помнить о важности функциональных контактов с Россией. Об этом заявил финский президент Саули Ниинисте, передает РИА Новости.

Политик подчеркнул, что конструктивный диалог с Москвой не противоречит отстаиванию европейских интересов и принципов во внешней политике. «Отказ от контактов с Россией не укрепляет ЕС, а только заставляет его выглядеть более слабым и менее значимым», — заключил он.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас рассказал, что немецкие власти хотят наладить отношения с Россией при условии урегулирования конфликта в Донбассе на базе Минских соглашений. «Разумеется, мы хотим лучших отношений с Россией. Они могут становиться только лучше», — подчеркнул глава немецкого МИД.