России и ЕС предложили создать совместную организацию на замену НАТО

Россия и Евросоюз должны запустить переговорный процесс, подобный Совещанию по безопасности и сотрудничеству в Европе в 1970-х годах, и создать совместную организацию на замену нынешнему НАТО. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил Том Зауэр, профессор международной политики в бельгийском Университете Антверпена.

«В идеале, Россия и ЕС должны запустить новый "хельсинкский процесс" и сотрудничать в рамках коллективной организации безопасности, которая заменит НАТО, будь то НАТО+ или усиленная ОБСЕ», — предложил политолог.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова уличила Североатлантический альянс в планах по расширению своего присутствия в Центральной Азии. По ее словам, НАТО оказывает давление на балканские страны и накачивает вооружениями Украину и Грузию. При этом дипломат отметила, что такая политика альянса не имеет ничего общего с «настоящим лидерством», и сравнила НАТО с «колоссом на глиняных ногах».

Отношения России и Североатлантического альянса серьезно ухудшились после того, как в октябре 2021 года стороны почти полностью разорвали дипломатическое сотрудничество. Тогда генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сократил российское представительство в Брюсселе с 20 до 10 человек, а в ответ российское ведомство иностранных дел приостановило деятельность военной миссии НАТО в Москвы. С 1 ноября представительство России при НАТО полностью прекратило работу.