Глава Саксонии призвал к диалогу с Россией после Меркель

Премьер Саксонии Кретчмер: Германии после Меркель важно оставаться в диалоге с Россией

Глава правительства федеральной земли Саксония Михаэль Кретчмер призвал к диалогу с Россией после смены правительства и ухода с должности канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Важно, чтобы мы оставались в диалоге и пытались инициировать общие проекты», — приводит агентство слова премьер-министра.

Кретчмер также отметил, что «игры» вокруг проекта газопровода «Северный поток-2» неуместны: в отношениях Германии с СССР и Россией всегда были кризисы, но это не приводило к проблемам в поставках газа и нефти. Он назвал газопровод «стратегической инвестицией немецкого бизнеса».

Ранее депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» Вальдемар Гердт заявил, что возможное включение Украины в процесс сертификации газопровода «Северный поток-2» было бы нерационально и неэтично — ведь это заинтересованная сторона.