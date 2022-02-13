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Названы запрещенные во время пандемии продукты

Диетолог Гинзбург призвал отказаться от жареного мяса и холодных напитков при пандемии

Фото: Pixabay

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, какие продукты не стоит употреблять во время пандемии COVID-19. Об этом он рассказал в интервью изданию Ura.ru.

Гинзбург назвал запрещенную во время пандемии пищу: к ней он отнес богатые сахаром продукты, жареное мясо и холодные напитки, включая молочные и кисломолочные напитки из холодильника. Он призвал отказаться от их употребления и обратить внимание на их физические свойства.

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Диетолог порекомендовал увеличить в рационе пищу, содержащую витамин D. Такие продукты вместе с препаратами с фитонцидами стимулируют местный иммунитет и сопротивляемость ткани. «По продуктам богатые витамином D, это морская рыба, печень трески, яйца, молоко, но это в порядке убывания я назвал», — подчеркнул эксперт.

В свою очередь врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в заявил, что богатые витамином D продукты создают защиту для организма от COVID-19, а также помогают похудеть в долгосрочной перспективе. Специалист подчеркнул, что это не является «разовой историей». «В краткосрочной перспективе продукты питания никак не влияют вообще», — заключил он.

Ранее академик РАН Виктор Тутельян назвал самые полезные и вредные продукты при COVID-19. По его мнению, сладости, соленое и острое, колбасные изделия и сосиски с высоким содержанием трансжиров угнетают иммунитет, поэтому следует от них отказаться.

Марина Совина
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