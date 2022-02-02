Названы самые полезные и вредные продукты при COVID-19

Научный руководитель Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии академик РАН Виктор Тутельян назвал\ самые вредных и полезные продукты во время пандемии COVID-19. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

Тутельян заявил, что при заражении коронавирусом организм нуждается в витаминах для укрепления иммунитета. Для этого следует есть не меньше 400 (лучше — 500-600_ граммов свежих овощей и фруктов в день. При проблемах с желудочно-кишечным трактом академик призвал употреблять больше квашеной капусты. Пациентам с нарушенной микрофлорой кишечника следует есть больше кисломолочных продуктов, особенно простоквашу и йогурты.

Эксперт добавил, что сладости, соленое и острое, колбасные изделия и сосиски с высоким содержанием трансжиров угнетают иммунитет, поэтому от них лучше отказаться. Также следует сократить количество консервированных овощей в рационе, поскольку в них содержится уксус и значительное количество соли.

«Многие блюда кавказской, тайской, индийской кухни — острые, с большим количеством соли. Надо избегать острых блюд, не провоцировать организм на какие-то нежелательные реакции, успокоить желудочно-кишечный тракт», — подчеркнул Тутельян.

Ранее иммунолог Владимир Болибок оценил риск заразиться омикроном во время еды. Он допустил такую возможность, поскольку вирус способен оседать на продуктах и сохраняться на них длительное время.