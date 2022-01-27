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Иммунолог оценил возможность заразиться омикроном во время еды

Иммунолог Болибок: омикрон-штаммом коронавируса можно заразиться во время еды

Фото: Shutterstock

Омикрон-штаммом коронавируса можно заразиться во время приема пищи. Так оценил возможность инфицирования южноафриканским вариантом врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, сообщает «Москва 24».

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Специалист объяснил, что вирус может оседать на продуктах и находиться на них долгое время — особенно это касается холодных и замороженных товаров.

По словам Болибока, случаи заражения уханьским вариантом COVID-19 во время еды зафиксировали еще в Китае в начале пандемии. Сейчас в стране продолжают отчитываться о завезенном вирусе в продуктах. Таким же образом на пище способен оставаться омикрон, считает врач.

«Если рядом с блюдом кто-то чихал и кашлял, а человек его потом съест, попадание вируса в организм возможно. Но не припомню, чтобы подобный случай был где-либо описан», — сказал Болибок.

Он добавил, что такое возможно при употреблении холодных блюд, так как при нагревании вирус быстро погибает. Помимо этого, инфекция также может оседать на посуде, но в таком случае вероятность инфицирования COVID-19 во время еды крайне мала.

«Если вирус попадет в желудок, дальше будет там перевариваться, заражение омикроном и прочими коронавирусами, вероятнее всего, не наступит. От этого человека предохраняет соляная кислота. Заражение наступит, если вирус зафиксируется на слизистой рта от загрязненных столовых приборов», — подытожил Болибок.

Ранее врач Ярослав Ашихмин назвал способ выявить омикрон без теста. По его словам, практически любая простуда, кроме риновируса, — это южноафриканский вариант вируса.

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Анастасия Шейкина
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