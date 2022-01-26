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Российский врач назвал способ выявить омикрон без теста

Врач Ашихмин назвал любую простуду признаком омикрон-штамма коронавируса

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Сейчас практически любая простуда, кроме риновируса, — это омикрон, рассказал «Ленте.ру» врач-терапевт, советник генерального директора фонда Международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин. Он объяснил, какие симптомы помогут определить у себя омикрон без теста.

По словам врача, понять, что у тебя омикрон без тестирования, на сегодняшний момент очень легко. «Огромное количество людей сейчас обращается. Говорят, что плохо себя чувствуют, трясет, хоть и делали прививку, гриппа нет. Главное, просто знать, что сегодня к любым "соплям" нужно относиться как к омикрону, потому что сейчас он разбушевался», — поделился специалист.

Ашихмин также отметил, что омикрон плохо выявляется тестированием, поэтому человек может его переносить и при наличии отрицательного теста на COVID-19.

Ранее Министерство здравоохранения России разработало памятку для тех, кто болеет бессимптомной или легкой формой COVID-19. Согласно документу, привитым или переболевшим в течение последних шести месяцев россиянам, которые переносят COVID-19 бессимптомно, лечение не требуется. А непривитым и неболевшим при наличии симптомов или при положительном результате ПЦР-теста необходимо позвонить в поликлинику для дистанционной консультации.

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Екатерина Смирная
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