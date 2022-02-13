Раскрыта цель визита канцлера Германии в Москву

Власти ФРГ не рассчитывают на конкретные результаты от поездки канцлера страны Олафа Шольца в Россию, пишет газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленный источник в немецком правительстве.

Информатор сообщил, что Германия не ждет определенных итогов от визита канцлера в Москву. «Не думаю, что мы получим от этого какой-то конкретный результат», — заявил он, отметив, что «сейчас не время сдаваться».

Кроме того, источник в немецком правительстве раскрыл цель визита Шольца в Москву. Она заключается в том, чтобы «лучше понять, чего стремится достичь Россия, и попытаться выяснить, существуют ли какие-либо возможности вернуться к прямому диалогу» в рамках ОБСЕ, Совета Россия — НАТО или на других площадках. Отмечается, что канцлер ФРГ намерен достичь прогресса в реализации Минских соглашений

Ранее стали известны темы переговоров президента России Владимира Путина и немецкого канцлера Шольца в Москве. Предполагается, что Шольц объявит наращивание российских войск на границе с Украиной угрозой и призовет Путина к деэскалации кризиса.

14 февраля Шольц встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, а на следующий день он отправится в Москву.