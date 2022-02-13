Раскрыты темы переговоров Путина и Шольца в Москве

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве намерен заявить, что наращивание российских войск на границе с Украиной может рассматриваться только как угроза. Темы переговоров двух лидеров раскрыли источники Reuters в правительстве ФРГ.

Собеседники агентства сообщают, что Шольц посоветует российскому коллеге не недооценивать единство Запада вокруг Украины и заявит о готовности ввести «болезненные санкции» в случае вторжения в страну.

«Он подчеркнет, что мы не только готовы к диалогу, но и настаиваем на деэксалации и прекращении наращивания войск, которое можно интерпретировать только как угрозу», — заявил источник.

Ранее сообщалось, что в Германии и факт переговоров на разных уровнях расценивается очень положительно, такую же поддержку получило решение канцлера Шольца о проведении встречи с Путиным.

