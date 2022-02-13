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В Германии признали важность будущих переговоров Шольца и Путина

Источник в кабмине ФРГ заявил, что Берлин ждет от Москвы конкретных шагов по деэскалации

Фото: Thibault Camus / Reuters

Берлин ожидает от Москвы конкретных шагов по деэскалации вокруг Киева и признает важность будущих переговоров с Россией, заявил анонимный источник в кабмине ФРГ. Об этом в воскресенье, 13 февраля, сообщает ТАСС.

«С нашей точки зрения важно, чтобы были конкретные шаги по деэскалации. Значимость этого не нужно преуменьшать. Прямой диалог [с президентом России Владимиром Путиным] будет важен», — рассказал источник.

Он утверждает, что в Германии факт переговоров на разных уровнях расценивается очень положительно, такую же поддержку получило решение канцлера ФРГ Олафа Шольца о проведении встречи с Путиным.

Ранее немецкий политолог Александр Рар призвал Германию договориться с Россией об увеличении поставок газа. По его словам, потребности ФРГ в газе могут вырасти из-за энергетического перехода. Он также отметил, что Россия остается основным поставщиком газа для Германии.

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Дмитрий Сотак
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