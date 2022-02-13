В Германии призвали договориться с Россией об увеличении поставок газа

Немецкий политолог Александр Рар призвал Германию договориться с Россией об увеличении поставок газа. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, потребности ФРГ в газе могут вырасти из-за энергетического перехода. «Поскольку мы полностью отказываемся от атомной энергетики в 2022 году и постепенно — от угля, мощности должны быть увеличены за счет газа, в том числе газовых электростанций, которые также будут переведены на водород», — отметил он.

Рар назвал возможные договоренности с Россией важным условием для успешного энергоперехода в ФРГ. Он также отметил, что Россия остается основным поставщиком газа для Германии.

Ранее верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель связал сложности с поставками газа в ЕС с кризисом отношений с РФ. По его словам, ЕС необходимо придерживаться долгосрочной цели перехода к нулевому уровню выбросов.

