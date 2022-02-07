В ЕС объяснили сложности с поставками газа кризисом в отношениях с Россией

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель объяснил сложности с поставками газа в ЕС кризисом в отношениях с РФ. Он написал об этом в воскресенье, 6 февраля, в своем блоге.

Энергетика всегда была одним из важнейших геополитических вопросов. Учитывая высокие цены и сложности с поставками газа, вызванные кризисом в отношениях с Россией, эта тема стоит во главе нашей повестки дня Жозеп Боррель Глава дипломатии ЕС

По словам глвы дипломатии, ЕС необходимо придерживаться долгосрочной цели перехода к нулевому уровню выбросов.

Энергетический совет ЕС-США в Вашингтоне укрепит трансатлантическое сотрудничество на этом фронте Жозеп Боррель Глава дипломатии ЕС

Кроме того, Боррель заявил, что в понедельник, 7 февраля, ЕС обсудит с США снижение зависимости от газа России, а также поставки американского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.

Устойчивость России перед санкциями

Помимо прочего, верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и безопасности в своем блоге заявил, что Россия повысила устойчивость перед санкциями ЕС. Боррель сделал заявление в преддверии визита в США, где в понедельник, 7 февраля, состоится заседание Совета ЕС — США по энергетике.

В последние годы Россия повысила свою устойчивость перед лицом экономических санкций, нарастив золотовалютные резервы, она сделала больше, чем сделали мы для того, чтобы справиться с потенциальными перебоями с поставками газа Жозеп Боррель Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности

Он призвал срочно продумать возможность создания стратегических запасов газа и совместных закупок газа странами ЕС.

До этого глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что запуск газопровода «Северный поток-2» будет зависеть от действий России. Глава ЕК уточнила, что Европейский союз (ЕС) подготовил широкий пакет экономических и финансовых санкций для России на случай агрессии в отношении Украины. Санкции включают в том числе ограничение доступа к иностранному капиталу и усиление экспортного контроля технологических товаров.

Рост цен на газ

При этом, по словам Жозепа Борреля, по сравнению с 2021 годом природный газ подорожал в шесть-десять раз.

6-10 раз во столько подорожал газ в странах Европы по сравнению с 2021 годом

По его словам, такая ситуация с ценами сохранится и в 2022 году.

Цены на газ в ЕС сегодня в 6-10 раз выше, чем были год назад, что оказывает большое давление на цены на электричество. Если цены на энергоносители останутся высокими в течение 2022 года, подпитывая более высокую инфляцию, это серьезно повлияет на восстановление после пандемии Жозеп Боррель Верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности

5 февраля сообщалось, что европейские подземные хранилища газа (ПХГ) по состоянию на начало февраля опустели уже на 85 процентов от объема топлива, закачанного летом. По данным ассоциации Gas Infrastructure Europe, объем активного газа в европейских подземных хранилищах оказался на 27 процентов, или на 13,4 миллиарда кубометров меньше прошлогоднего уровня.

С 11 января 2022 года уровень запасов в европейских подземных хранилищах газа достиг рекордных минимумов за многолетний период наблюдений. На 3 февраля запасы топлива оказались на 2,7 миллиарда кубометров меньше минимального показателя на эту дату.

Также Боррель предрек удар по экономике содружества, если цены на энергию останутся высокими в 2022 году.

Если цены на энергию останутся высокими в течение 2022 года, стимулируя инфляцию, это серьезно повлияет на восстановление от пандемии Жозеп Боррель Глава дипломатии Евросоюза (ЕС)

Альтернатива российскому газу

Ранее газета La Vanguardia сообщила, что США предложили Европе построить газопровод из Испании во Францию, который стал бы альтернативой поставкам газа из России. На помощь должны прийти топливные резервуары в Испании — там хранится много сжиженного газа из Америки.

В публикации отмечалось, что Вашингтон пытается создать в Европе коалицию стран-экспортеров американского сжиженного газа, чтобы уменьшить зависимость стран Центральной Европы, особенно Германии, от поставок из России. США в очередной раз предложили немцам заморозить «Северный поток-2» в пользу альтернативного проекта. В качестве альтернативы американцы придумали построить газопровод из испанской Каталонии во Францию, откуда сжиженный газ поступал бы в страны Центральной Европы.

Однако в январе предложение США заменить российский газ посчитали наивным. С таким заявлением выступил бывший министр энергетики Штатов Рик Перри. Он резко осудил намерения администрации президента Джо Байдена заменить российское топливо в Европе катарским сжиженным природным газом (СПГ).