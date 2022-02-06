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В Европе оценили рост цен на газ за год

Глава дипломатии ЕС Боррель заявил, что цены на газ в Европе за год выросли в 6-10 раз

Фото: Virginia Mayo / Reuters

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель оценил рост цен на природный газ в европейских странах. По его данным, по сравнению с 2021 годом природный газ подорожал в шесть-десять раз. Об этом он написал в своем блоге.

«Цены на газ в ЕС сегодня в 6-10 раз выше, чем были год назад, что оказывает большое давление на цены на электричество. Если цены на энергоносители останутся высокими в течение 2022 года, подпитывая более высокую инфляцию, это серьезно повлияет на восстановление после пандемии», — отметил политик.

Он отметил, что Евросоюз должен работать над обеспечением бесперебойного газоснабжения и искать пути дифференциации поставщиков энергоносителей. По его словам, сейчас основным поставщиком газа в Евросоюз является Россия, и сложности с поставками газа в ЕС связаны с кризисом отношений с Москвой.

«В условиях тяжелого кризиса, который мы сейчас переживаем (в отношениях) с Россией, это стало не только вопросом цены, но и проблемой безопасности поставок», — заявил Боррель.

При этом он отметил, что Россия в последние недели строго выполняла обязательства по поставкам газа, но отказалась поставлять дополнительный газ для пополнения хранилищ Европы, что привело к еще более нервозному положению на рынке.

Боррель также сообщил, что в понедельник, 7 февраля, ЕС обсудит с США снижение зависимости от газа России и поставки американского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.

Марина Совина
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