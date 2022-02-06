Сложности с поставками газа в ЕС связали с кризисом отношений с Россией

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель связал сложности с поставками газа в ЕС с кризисом отношений с РФ. Его слова в воскресенье, 6 февраля, приводит РИА Новости.

«Энергетика всегда была одним из важнейших геополитических вопросов. Учитывая высокие цены и сложности с поставками газа, вызванные кризисом в отношениях с Россией, эта тема стоит во главе нашей повестки дня», — отметил глава дипломатии ЕС.

По его словам, ЕС необходимо придерживаться долгосрочной цели перехода к нулевому уровню выбросов. «Энергетический совет ЕС-США в Вашингтоне укрепит трансатлантическое сотрудничество на этом фронте», — сказал Боррель.

«Северный поток-2» был полностью готов к эксплуатации в конце 2021 года. Для обеих ниток проведены все необходимые тесты, они наполнены газом. Однако в Германии сомневаются, что начать поставки можно будет раньше чем во второй половине 2022 года.

Кроме того, европейские политики прямо связывают вопрос запуска газопровода с ситуацией вокруг Украины. В частности, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подчеркнул, что если Россия вторгнется на Украину или предпримет другие агрессивные действия, то труба останется пустой.