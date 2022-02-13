Эксперт назвал опасности зарядки гаджетов после смерти школьника из-за iPhone

Исправный смартфон не может ударить пользователя током, уверен старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко. Об этом он рассказал «Ленте.ру». Кузьменко не стал комментировать конкретный случай, произошедший с красноярским школьником, который погиб, заряжая iPhone, но отметил, что опасности в некоторых ситуациях могут существовать.

Полностью исправный смартфон никак не может ударить пользователя током. Это подтверждают исследования 140 актуальных моделей новых смартфонов 21 торговой марки, которые Роскачество проводит совместно с Международной ассамблеей потребительских испытаний с 2016 года. Проблем с ударом тока эксперты не выявляли, подобных неисправностей пока не было обнаружено ни у одного телефона Сергей Кузьменко старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества

Телефон может ударить током только при серьезной технической неисправности — если поврежден корпус и нарушена целостность гаджета, добавил он.

«Если есть нарушение целостности устройства, полученное в результате физического воздействия, то, например, какой-нибудь контакт, расположенный на плате, может соприкасаться с корпусом — ведь корпуса сейчас изготавливаются в основном из металла либо с металлическими вставками. В таком случае удар током возможен, но он настолько маленький, что человек ощущает его как небольшое покалывание», — пояснил собеседник «Ленты.ру».

По его словам, если зарядка телефона происходит через стандартные адаптеры и у пользователя нет кардиостимулятора, к летальному исходу такое привести не может.

Тем не менее Кузьменко подчеркнул, что важно правильно заряжать гаджеты. В первую очередь пользователям нужно учитывать, что телефон не рекомендуется заряжать во влажной среде или при отрицательных температурах. Также он не рекомендовал заряжать телефон, лежа в ванной.

Ранее стало известно, что в городе Сосновоборске Красноярского края школьник погиб, заряжая iPhone. По предварительным данным, он сидел на диване, держал в руках поставленный на зарядку мобильный телефон, а спиной облокачивался на батарею. В какой-то момент ребенок получил удар током и потерял сознание. Прибывшим на место врачам спасти его не удалось.