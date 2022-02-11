Российский школьник заряжал iPhone и погиб

В Красноярском крае школьник погиб, когда заряжал старый iPhone. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

По данным ведомства, 14-летнего мальчика ударило током, когда он заряжал телефон, облокотившись на батарею. Школьник потерял сознание, прибывшие медики не смогли его спасти.

В СК начали проверку после гибели российского школьника.

Ранее в Москве в кармане студента взорвался iPhone. Инцидент произошел, когда 18-летний москвич направлялся к автобусной остановке в Зеленограде. Россиянин получил ожоги в области промежности и на груди.