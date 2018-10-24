IPhone взорвался в кармане московского студента

Московский студент получил тяжелые ожоги и был госпитализирован из-за взорвавшегося в кармане его брюк смартфона. Об этом сообщает газета «Московский Комсомолец».

По данным издания, взрыв устройства произошел, когда 18-летний москвич направлялся к автобусной остановке в Зеленограде. В результате инцидента студент получил ожоги в области промежности и на груди.

Отмечается, что автомобилист, ставший свидетелем происшествия, отвез пострадавшего до дома его бабушки. Пенсионерка вызвала скорую помощь, после чего врачи направили студента в НИИ имени Склифосовского.

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По словам матери пострадавшего, смартфон был куплен пять месяцев назад.

Похожий случай произошел в марте 2017 года со школьником из Рязани. Он получил ожог из-за взорвавшегося в кармане пиджака смартфона.

Ранее стало известно о нескольких случаях возгорания IPhone 7. Так, в ноябре 2016 года смартфон взорвался перед лицом владельца. Осколок стекла поранил лицо и палец мужчины. В 2017 году было опубликовано видео с дымящимся iPhone 7 Plus. По словам владелицы, перед этим устройство взорвалось.

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