Доктор Комаровский предупредил об опасности длительного грудного вскармливания

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский предупредил об опасности длительного грудного вскармливания. В эфире передачи «Спроси у Комаровского» на телеканале «Украина» он призвал матерей вводить прикорм детям в возрасте шести месяцев, чтобы предотвратить развитие у них аллергии. Фрагмент выпуска доступен на YouTube.

«В подавляющем большинстве случаев оптимальное время для начала прикорма — это возраст шесть месяцев», — напомнил доктор. Врач уточнил, что в редких случаев введение в рацион ребенка пищевых продуктов допускается с четырех месяцев. «Но еще раз говорю вам: с точки зрения медицинской науки темы прикорма до возраста четыре месяца не существует вообще», — заявил врач.

Комаровский также отметил, что раньше врачи рекомендовали продолжать кормить ребенка материнским молоком или молочной смесью до семи-восьми месяцев. «Сейчас медицинская наука утверждает, что позднее начало прикорма провоцирует развитие аллергических реакций, связанных с продуктами питания», — предупредил педиатр.

Ранее врач рассказал, когда при пищевом отравлении у ребенка нужно срочно обращаться за медицинской помощью. Поводом для неотложного обращения к врачу Комаровский назвал отравление грибами. Помимо этого, он отметил, что, если ребенок не может пить из-за рвоты, также необходимо немедленно обратиться за помощью к специалисту.