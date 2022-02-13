В Словакии прошел митинг в поддержку России

У здания посольства России в Братиславе прошел митинг в поддержку России и против договора Словакии с США о военном сотрудничестве. Об этом сообщил пресс-секретарь российской дипломатической миссии Виталий Житнюк, передает РИА Новости.

Он отметил, что в собрании приняли участие около ста человека, некоторые держали в руках российские и словацкие флаги.

«В конце митинга, после выступлений ораторов, прозвучали гимны Словакии и России, а в ходе митинга звучали русские песни. Участники митинга также подарили посольству РФ букет живых цветов в цветах российского триколора», — рассказал Житнюк.

9 февраля большинство депутатов Национального собрания (парламента) Словакии одобрили соглашение о военном сотрудничестве между страной и США. За одобрение соглашения проголосовали 79 депутатов, против – 60, один воздержался. В тот же день его ратифицировала президент республики Зузана Чапутова.

Переговоры по данному соглашению вызвали горячие споры в парламенте. Генпрокурор Словакии Марош Жилинка заявил, что в документе встречаются 35 противоречий национальному законодательству.

Согласно этому соглашению, американские ВВС смогут бесплатно использовать военные аэродромы Малацки-Кухиня на востоке республики и Слиач в ее центральной части. Договор будет действовать 10 лет, а после окончания может быть продлен. По соглашению, США выделяют 100 миллионов долларов на модернизацию оборонной инфраструктуры Словакии.

